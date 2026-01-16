T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/146 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili Bigadiç İlçesi Adalı Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 286
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Kılıç
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tescil.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/146 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.01.2026