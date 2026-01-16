Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2026 - 00:00
        T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/146 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili Bigadiç İlçesi Adalı Mahallesi
        MEVKİİ :
        PAFTA NO :
        ADA NO : 102
        PARSEL NO : 286
        VASFI :
        YÜZÖLÇÜMÜ :
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Kılıç
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tescil.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/146 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.01.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02382418