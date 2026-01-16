T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/146 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili Bigadiç İlçesi Adalı Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 102

PARSEL NO : 286

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Kılıç

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tescil.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/146 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.01.2026