T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/61 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili Bigadiç ilçesi Çekirdekli Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 148
PARSEL NO : 4
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.423,27 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Alime Onat,Sebahat İlgörmez,Mehmet İmer,Bayram İmer
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu 10.423,27 m2lik taşınmazın 4,15 m2lik kısmının mülkiyet, 300,09m2 lik kısmının irtifak hakkı olarak davacı kurum adına kayıt ve
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/61 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.06.2025