        Resmi İlanlar

        T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.02.2026 - 00:00
        T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/61 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili Bigadiç ilçesi Çekirdekli Mahallesi
        MEVKİİ :
        PAFTA NO :
        ADA NO : 148
        PARSEL NO : 4
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 10.423,27 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Alime Onat,Sebahat İlgörmez,Mehmet İmer,Bayram İmer
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu 10.423,27 m2lik taşınmazın 4,15 m2lik kısmının mülkiyet, 300,09m2 lik kısmının irtifak hakkı olarak davacı kurum adına kayıt ve
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/61 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.06.2025

