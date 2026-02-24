T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/61 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili Bigadiç ilçesi Çekirdekli Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 148

PARSEL NO : 4

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.423,27 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Alime Onat,Sebahat İlgörmez,Mehmet İmer,Bayram İmer

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu 10.423,27 m2lik taşınmazın 4,15 m2lik kısmının mülkiyet, 300,09m2 lik kısmının irtifak hakkı olarak davacı kurum adına kayıt ve

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/61 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.06.2025