T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/560 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı T.C. Bilecik İl Özel İdaresi tarafından davalılar ALİ OSMAN ARI, AYŞE ARI, EMİNE AVCI, HALİL PARLAK, HATİCE KELEMCİ, MEHMET KELEMCİ, NURAN BÜYÜKÇOBAN, NUREDDİN PARLAK, RUKİYE EKİN, ŞÜKRİYE EREN aleyhine Bilecik İli, Merkez Kepirler Köyü 111 ada 18 no'lu taşınmazın kamulaştırılması için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu, kamulaştırmayı yapan yukarıda yazılı kuruma karşı davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti yukarıda yazılı davacı kuruma yöneltmesi gerektiği, idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan davacı kurumca adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

Mahkememizin yukarıdaki Esas sayılı dava dosyasının duruşma günü 21/01/2025 günü, saat 10:40'dır.