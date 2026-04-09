İ L A N



T.C.

BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/59 Esas

06.04.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Dava konusu, Bilecik İli Bozüyük İlçesi Yeni Mahalle 69 ada 500 Parsel Nolu taşınmazın hissesinin sahibi Mustafa oğlu Ahmet ve Mustafa oğlu Baki'nin dosyamızda yapılan tüm araştırmalar rağmen bulunamadığıü, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığının bilinmediği, bilgisi bulunanların, Mahkememiz 2026/59 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıslar hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 33/2 maddesi ve 713. Maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 06.04.2026