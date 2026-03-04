Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BİRECİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.03.2026 - 00:00
        T.C. BİRECİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N

        DOSYA NO : 2018/165 Esas
        KARAR NO : 2025/281


        Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/10/2025 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Süleyman ve Hatice kızı, Suriye uyruklu, 1985 Rakka doğumlu, EMEL SÜLEYMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, kendisine gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
        Dolandırıcılık suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sonunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş, fakat beyan ettiği adres olmaması nedeniyle gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.02.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02413849