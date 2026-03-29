        T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.03.2026 - 00:00
        T.C.
        BİRECİK
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/129 Esas

        17.03.2026

        İLAN METNİ


        Davacı, HAÇIM DEMİR ileDavalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
        Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Dışlık Mahallesinde davacı HAÇIM DEMİR tarafından 35 yılı aşkın kullanıldığı iddia edilen; Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Dışlık Mahallesi sınırlarında bulunan O40-D-10-D paftasında kayıtlı 120 nolu parsel içinde A harfi ile gösterilen 29.785,64m2, ve Dışlık Mahallesi sınırlarındabulunanO40-D-10-Dpaftasında kayıtlı 157 nolu parsel içinde B harfi ile gösterilen 2377,81 m2 taşınmazlar;
        Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02435046