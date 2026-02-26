T.C.

BODRUM

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/31 Tereke

Konu : ilan

17.02.2026



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; İstanbul İli,Şişli İlçesi, Halaskargazi Mah/Köyü, Cilt No:11 Hane No:296 BSN:21 'de nüfusa kayıtlı, Taner ve Ayşe Nazan' dan olma, 31552258922 TC Kimlik Numaralı müteveffa HANZADE ÖZERTEN URUL 28/09/2025 tarihinde vefat etmiş olup,Müteveffa HANZADE ÖZERTEN URUL ile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç 30(otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememizin dosyasına kaydettirmeleri aksi halde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edileceği, masrafı peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı hususu ilgililere ilan olunur.