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        T.C. BOĞAZLIYAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 23:50

        İ L A N

        T.C. BOĞAZLIYAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

        ESAS NO : 2024/28 Esas
        KARAR NO : 2026/160
        Davalı : 1- SABİNE BARBARA KRAMPULZ
        Davacı : 2- HASAN AYDIN
        Mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        HÜKÜM:
        1-Davanın KABULÜNE, tarafların BOŞANMALARINA,
        1-Davacının boşanma isteminin kabulü ile,
        Yozgatili,Boğazlıyan ilçesi, Yamaç Yeni Mah cilt no:56 hane no: 31 BSN:23 nüfusa kayıtlı 02/05/1978 doğumlu 12276032340 T.C. Kimlik numaralıHASAN AYDIN ile ile Federal Almanya uyruklu Lohann Georg ve Maria Johanna kızı 09/08/1983 doğumlu SABİNA BARBARA KRAMPULZ un TMK 166/1’inci madde hükmü gereğince BOŞANMALARINA,
        Dair; HMK'nın 341/1'inci ve 345'inci maddeleri gereği, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, HMK'nın 294/3'üncü maddesi gereği, verilen hüküm alenen okundu usulen anlatıldı.
        Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/06/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02516005