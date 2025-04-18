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        T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.04.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/554 Esas


        DAVACI : AYŞE TAŞKIN
        VEKİLİ : Av. NİHAT ANNAK
        DAVALILAR : 1- MEHMET BİCAN -47839846874- T.C. Kimlik Nolu, Zekiye ve Hayrullah oğlu, 01/12/1964 doğumlu.
        2-ALİ RIZA BİCAN -47866845918- T.C. Kimlik Nolu, Zekiye ve Hayrullah oğlu, 14/03/1956 doğumlu.


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette ) davasının yapılan incelenmesinde;
        Mahkememizce davalı Mehmet BİCAN ve Ali Rıza BİCAN'ın tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, duruşma gününün ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Duruşma Günü: 01/07/2025 saat: 10:00' da "Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına esas olmak üzere; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor veya imkansız ise yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakiaları inkar etmiş sayılacağınız(6100 sy HMK'nun 122,127 ve 128 md.), belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." hususu, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02208755