T.C. BOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Haberler Resmi İlanlar

        İlandır
        Giriş: 26.11.2025 - 00:00
        Sayı : E.42186785-2025/267-Ceza Dava Dosyası
        Konu : İlan Metni
        24.11.2025

        Mahkememizin 26.06.2025 tarih ve 2025/267 Esas, 2025/474 Karar sayılı ilamı ile; Dolandırıcılık suçundan Sanık SAEB SHAKER MOHAMMED AL-ANI hakkında CMK 223/2-a maddesi uyarınca Beraatine karar verilmiş, verilen karar ile Katılan Vekili tarafından sunulan 09/07/2025 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesi ile hüküm fıkrasının tüm aramalara rağmen bulunamayan Shaker Mohammed ve Najat Yaseen oğlu, 10/11/1972 Basra doğumlu, SAEB SHAKER MOHAMMED AL-ANI tebliğ edilememiştir. Hüküm fıkrası ile istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, katılanın istinaf talebine karşı beyanda bulunabileceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02342964