T.C.

BOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.42186785-2025/267-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlan Metni

24.11.2025

Mahkememizin 26.06.2025 tarih ve 2025/267 Esas, 2025/474 Karar sayılı ilamı ile; Dolandırıcılık suçundan Sanık SAEB SHAKER MOHAMMED AL-ANI hakkında CMK 223/2-a maddesi uyarınca Beraatine karar verilmiş, verilen karar ile Katılan Vekili tarafından sunulan 09/07/2025 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesi ile hüküm fıkrasının tüm aramalara rağmen bulunamayan Shaker Mohammed ve Najat Yaseen oğlu, 10/11/1972 Basra doğumlu, SAEB SHAKER MOHAMMED AL-ANI tebliğ edilememiştir. Hüküm fıkrası ile istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, katılanın istinaf talebine karşı beyanda bulunabileceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.