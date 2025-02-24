T.C. BOLVADİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

BOLVADİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/84

DAVALI : DÖNE ÇAĞLAR, (Kendisine Asaleten Çocukları Hatice Çağlar, Musa Çağlar, Yusuf Çağlar'a Velayeten) Bünyamin ve Keziban kızı, 02/01/1987 D.lu, TC No: 189*****720



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporları ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce dava konusu Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Selçuklu Mahallesi (Eski Kalıntoprak Mevkii), 744 ada 17 parselde 15/12/2023 tarihinde yapılan keşif yapılmıştır.



Bilirkişi Recep Fevzi ÖZSOY tarafından düzenlenen 20/12/2023 tarihli bilirkişi raporunda; "15/12/2023 tarihinde 2023/84 Esas sayılı dosya ile dava konusu Tapu iptali ve tescil olan dosyanızın keşfinde teknik bilirkişi olarak görev aldım. Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Kalıntoprak Mevki 744 Ada 17 parselin paftasındaki sınırları heyet halinde hep birlikte etraflıca gezildi görüldü; Dosyada mevcut krokilerinin pafta ölçeği ve üretim yöntemi hassasiyetinde zemine aplike ettim gerekli inceleme ve ölçümlerimi yaptım. Davaya konu parselin Bolvadin İlçesi Kalıntoprak mevki 744 Ada 17 parsel olduğunu belirledim. Buna göre; Ancak söz konusu bu parselin 16.03.2023 tarih 2452 yevmiye ile tapu kaydında 3402 sayılı Kadastro kanununun Ek:l.ci maddesi gereğince /Mahalle'-Ada/Parsel bilgilerinin Düzeltilmesi işlemi ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde sadece mahallesinin değişikliğe uğrayarak Selçuklu Mahallesi 744 ada 17 parsel olarak değişiklik yapılarak kesinleştiği belirlenmiştir. Dava konusu parsel Bolvadin İlçesi Selçuklu Mahallesi 744 Ada 17 parsel 417,12 m2 miktarında 2 Katlı Kargir ev ve arsası vasfı ile 1/4 hissesi Bünyamin kızı Döne ÇAĞLAR, 1/4 hissesi Kadir kızı Hatice ÇAĞLAR, (1/4 hissesi Kadir oğlu Musa ÇAĞLAR ve 1/4 hissesi Kadir oğlu Yusuf ÇAĞLAR adlarına hisseleri nispetinde tapuda kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Tapuda kayıtlı olan 2 katlı kargir evin fiili zeminde bodrum katı 2 oda bölünmüş diğer kısımları depo üzeri zemin katı mesken olarak 12,43 x 9,25 — 115,00 m2 miktarında kullanıldığı, evin güneyinde 28,00 m2 miktarında kargir depo, evin batısından 13,00 m2 miktarında demir profil üzeri saç kaplı garaj bulunduğu taşınmazın tüm sınırlarının 0,50 m, Eninde yaklaşık 1,00 yükseklikte taş duvar üzerinde 0,60 m. Yükseklikte Demir profil parmaklıkla çevrili olduğu tespit edilmiştir." şeklinde rapor düzenlenmiştir.



Bilirkişiler Mustafa UYSAL tarafından düzenlenen 01/01/2024 tarihli bilirkişi raporunda; "Davacı Musa oğlu Mevlüt ÇAĞLAR; Bolvadin 2. Noterliğinde, 22 Haziran 2012 gün ve 003027 yevmiye no ile kardeşi Kadir ÇAĞLAR' a “Ben öldükten sonra tescil ettirmek suretiyle kardeşime bırakıyorum” şeklinde bir vasiyetname düzenlettiği, Bolvadin Tapu Müdürlüğünce dosyaya gönderilen; 02.07.2018 tarih ve 3829 yevmiye nolu RESMİ SENET başlıklı yazının ilk paragrafında, İşlem Tanımı: Şatış (Malikin Talebiyle) ibaresi bulunduğu, Davacı ve davalı, bizzat kendileri, tapu müdürlüğünde satış işlemini gerçekleştirdikleri yani vasiyetname düzenlenmesinden 6 sene sonra bu satış işlemini bizzat kendilerinin gerçekleştirdiği, Muris Musa oğlu Kadir ÇAĞLAR' ın; dosyada mevcut Nüfus Kayıt Örneğinde görüleceği üzere 29.11.2022 tarihinde vefat ettiği, Murisin vefatından 84 gün sonra davacı Bolvadin 2. Noterliğinde, 21.02.2023 gün ve 001529 yevmiye nolu evrak tanzim ettirip “Düzenleme Şeklinde Vasiyetnameden Dönme” ile verdiği vasiyetnameden döndüğü, Dava konusu taşınmazın incelemelerinin yapıldığı ve keşif tarihi itibariyle değerlerin belirlendiği, Ayrıca taşınmazın keşif ve dava tarihi itibariyle değerlerinin; TÜİK-Yİ-ÜFE Endeksi ile parasal değerleri güncelleme aracı kullanılarak hesaplandığı, Muris Kadir ÇAĞLAR vereselerinin; 22.02.2023 tarih 1644 yevmiye no ile taşınmazı devir aldığı,

SIRA NO CİNSİ KEŞİF TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERİ (15/12/2023) DAVA TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERİ (27/02/2023) 1 YAPILAR GRUBU DEĞERİ 1.327.230,00 TL 984.605,00 TL 2 ZEMİN (ARSA) DEĞERİ 733.171,80 TL 543.903,15 TL 3 TOPLAM 2.060.401,80 TL 1.528.508,15 TL

Görüş ve kanaati ile" şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Duruşma Günü; 03/04/2025 günü saat: 09:43'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, ayrıca tahkikat ve sözlü yargılama için belirlenen gün ve saatte geçerli bir mazereti olmadan mahkemede hazır bulunmamaları halinde duruşmaya yokluklarında devam edileceği yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği hususu, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, tahkikat ve sözlü yargılama günü ile bilirkişi raporu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.