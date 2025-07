T.C. BOLVADİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

BOLVADİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2020/310 Esas

KARAR NO : 2024/432 Karar

Davalı : VEYSEL TÜRKSOY,Kazım ve Makbule oğlu,24/11/1991 doğumlu,Brüksel / Belçika Krallığı

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1-Afyonkarahisar ili, Bolvadin İlçesi, Özburun Kasabası,Üsküdar Mahallesi(Eski 6813) yeni 415 ada 41parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Said Aynacı'nın 28/03/2023 havale tarihli raporu ve krokisinde sarı ile taralı B harfi ile gösterilen 40,50 m² 'lik direk yeri kısmının davalılar adına kayıtlı olan tapu kaydının iptali ile TEİAŞ adına her türlü şerh ve takyidatlardan ari olarak tapuya kayıt ve TESCİLİNE ve TERKİNİNE, Afyonkarahisar ili, Bolvadin İlçesi, Özburun Kasabası Üsküdar Mahallesi (Eski 6813) yeni 415 ada 41parselde kayıtlı taşınmazın B harfi ile gösterilen direk yerinin ifrazından sonra geriye kalan(A) harfi olarak gösterilen kısmının Fen bilirkişisi Said Aynacı'nın 28/03/2023 havale tarihli raporu ve krokisinde pembe taralı olarak gösterilen 3.861,95 m² 'lik kısmında davacı TEİAŞ yararına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE VE TAPUYA TESCİLİNE,

2-Dava konusu Afyonkarahisar ili, Bolvadin İlçesi, Özburun Kasabası,Üsküdar Mahallesi (Eski 6813) yeni 415 ada 41 parselde kayıtlı taşınmazın 40,50 m²'sinin mülkiyet hakkı kamulaştırma bedelinin 247,86 TL, 3.861,95 m² 'lik irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin 8.273,69 TL, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5.maddesi gereğince toplam8.521,55 TL olarak TESPİTİNE,

3-İrtifak ve pilon bedeli olarak belirlenen ve depo edilen toplam 8.521,55 TL'ye 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun l0.maddesi 9.fıkrası uyarınca dava tarihi olan 14/07/2020 tarihinden karar tarihi olan 24/10/2024 tarihine kadar yasal faiz yürütülmesine,

4-Tespit edilen bedelin Bolvadin Vakıflar Bankasında dosya numarası hesabına yatırıldığı anlaşılmakla, Anayasa Mahkemesinin 16/07/2020 tarih 2018/104 Esas, 2020/39 karar sayılı ilamı ile 7139 sayılı kanun 26. Maddesi ile 04/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. Maddesinin değiştirilen 8. Fıkrasının iptaline karar verildiği ve 31317 sayılı ve 27/11/2020 Tarihli resmi gazetede yayınlanması karşısında yatırılan kamulaştırma bedelinin faizi ile birlikte kararın kesinleşmesi beklenmeksizin güncel tapu ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında derhal ödenmesi için ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına,

5- 03/04/2023 tarihli bilirkişiler kurulu raporu ile 28/03/2023 tarihli teknik bilirkişi Said Aynacı tarafından düzenlenen raporun kararın eki sayılmasına,

6-Tapu kaydında haciz ve ipoteklerin olması durumunda söz konusu takyidatların hükmedilen kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

7-Tescil ve ödeme işlemleri için karar ve eki bilirkişi raporlarından birer suretin îcra İflas Kanunu madde 28 uyarınca derhal Tapu Müdürlüğüne ve Vakıflar Bankası Bolvadin Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,

8-Kamulaştırma kanunu 29. maddesi uyarınca yapılan yargılama giderlerini davacı üzerinde bırakılmasına,

9-Davacı İdare kendisini vekille temsil ettirmiş ise de, davalı taraf davanın açılmasına sebebiyet vermediğinden ve Anayasanın 46. maddesi uyarınca "gerçek karşılığın ödenmesi" ilkesi ve dolayısıyla mülkiyet hakkı ihlali söz konusu olacağından davacı İdare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

10-Arta kalan ve kullanılmayan gider ve delil avansının karar kesinleştikten sonra yatırana iadesine,

11-Alınması gerekli maktu karar ve ilam harcı 427,60 TL 'den peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 373,20 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda, tescil hükmü yönünden KESİN, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde HMK 341 vd. maddeleri gereğince Konya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi Başkanlığı nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı .

Teblig yerine geçmek üzere gerekçeli karar ve davacı vekilinin istinaf başvurusunda bulunduğu ilanen tebliğ olunur. 23/07/2025