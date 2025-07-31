T.C.

BOR

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/102 Esas

04.07.2025



İLAN

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalı , HAFİZE ANIL, HÜSEYİN ANIL, YAŞAR ANIL arasında Niğde İli, Bor İlçesi, Yeni göçmen Mahallesi/Köyü, 1515 ada 1 parsel sayılı taşınmazda mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak, 1-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili OLUR'u ile onaylanan ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin ilgili Kamu Yararı Kararı gereğince 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında,2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun06/09/2024 tarih ile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adına tescil edileceği,

7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıflar Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı,

8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.