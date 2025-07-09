T.C.

BOR

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/270 Esas

27.06.2025



Konu : İlan



İLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak, 1-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğünün Bor OSM TM-Zengen DM Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet eden taşınmazın Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 23/09/2021 tarihli ve 29-3481 sayılı kamu yararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, İş bu kamu yararı kararı 07/03/2022 Tarih ve 97487896-752.99-312270 sayılı yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylandığı,2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun 17/05/2023 tarih ile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adına tescil edileceği,7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıflar Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı, 8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

2025/270 ESAS Niğde ili Bor ilçesi Kızılca Köyü176 ada 9 parsel Davalı METCER SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (VN.6190544752)