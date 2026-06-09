T.C.

BOR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU



İLAN METNİ

İLGİLİ NURHAN BENGİ Memurluğumuzun 2025/66Ort. Gid. Satış sayılı dosyasında 10.12.2025 tarihinde satışa konu taşınmazlar başında bilirkişi heyeti ile birlikte kıymet takdiri yapılmış,

Kadastro Bilirkişi raporunda "Karacauğurlu mahallesi 1249 ada 3 nolu parsel Tapu kaydında Arsa vasfında , 480.80 m2 yüzölçümünde, 4 nolu parsel Tapu kaydında Arsa vasfında, 561.35 m2 yüzölçümünde, 5 nolu parsel Tapu kaydında Arsa vasfında , 607.65 m2 yüzölçümünde ve Tarık SELAMOĞLU ve müşterekleri adına kayıtlı" olduğu bildirilmiş,

İnşaat ve Ziraat Bilirkişi raporunda "Niğde İli, Bor İlçesi, Karacauğurlu Mahallesi, 1249 Ada, 3 No.lu Parselde kayıtlı taşınmazın hali hazırdaki kullanım durumu da dikkate alınarak 10/12/2025 Keşif Tarihi itibarıyla İnşaat Yönüyle 9.993.069,36TL ve Ziraat Yönüyle 1.650,00TL olmak üzere toplamda 9.994.719,36TL, Niğde İli, Bor İlçesi, Karacauğurlu Mahallesi, 1249 Ada, No.lu 4 Parselde kayıtlı taşınmazın hali hazırdaki kullanım durumu da dikkate alınarak 10/12/2025 Keşif Tarihi itibarıyla İnşaat Yönüyle 11.230.600,00TL ve Ziraat Yönüyle 850,00TL olmak üzere toplamda 11.231.450,00TL, 1249 Ada, 5 No.lu Parselde kayıtlı taşınmazın hali hazırdaki kullanım durumu da dikkate alınarak 10/12/2025 Keşif Tarihi itibarıyla toplamda 12.152.000,00TL " olduğu bilirkişilerce belirlenmiştir.

İş bu kıymet takdiri raporları taşınmazların hissedarlarından Mehmet Zeki ve Muhterem kızı 02.11.1952 doğumlu Nurhan Bengi'nin adresine tebligat yapılamaması nedeniyle iş bu ilanın yayınından itibaren 7 gün içerisinde Bor Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği ilanen tebliğ olunur. 04.06.2026