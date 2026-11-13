T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BOYABAT(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/39 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Sinop İl, Boyabat İlçe, ZİNCİRLİKUYU Mahalle/Köy, KURTULUŞ SOKAK Mevkii, 1070 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz olup, tapuda kargir üç dükkan vasfında bulunduğu, yüzölçümünün 39,95 m² olduğu, üzerinde dükkan bulunduğu, kagir işyerinin 3 katlı olduğu, işyeri olarak kullanıldığı, dış cephesi ve iç bölümlerinin yenilendiği, toplam alanının 119,85 m² olduğu, çatısının bulunduğu, yapının tamamlanma oranının %100 olduğu, yıpranma payının %25 olduğu, III.Sınıf B Grubu yapı olduğu, değerinin 4.888.381,88 TL olduğu rapor edilmiştir.

Adresi : Sinop İli;Boyabat İlçesi ZincirlikuyuMahallesi Boyabat / SİNOP

Yüzölçümü : 39,95 m2

İmar Durumu :Dosyasında

Kıymeti : 4.888.381,88 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Eski Eserdir.SİT-...Derecede Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2027 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2027 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Sinop İl, Boyabat İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, PERVANE Mevkii, 1014 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmaz olup, tapuda arsa vasfıyla kayıtlıdır. Yüzölçümü 248,22 m²'dir. Taşınmaz üzerinde betonarme ev olduğu, bodrum zemin ve 2 normal kattan oluştuğu, zemin ve normal katlarnı konut olarak kullanıldığı, dış cephesinin sıvası olduğu, üç katın toplam alanının 690,00 m² olduğu, çatısının olmadığı, tamamlanma oranının %85 olduğu, yıpranma payının %32 olduğu, III.Sınıf A Grubu yapı olduğu, toplam değerinin 13.581.036,00 TL oluğu rapor edilmiştir.

Adresi : Sinop İli;Boyabat İlçesi Yenimahalle Mahallesi Boyabat / SİNOP

Yüzölçümü : 248,22 m2

İmar Durumu :Dosyasında

Kıymeti : 13.581.036,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Üzerindeki Ahşap Ev Planında Gösterildiği Üzere Yola Tecavüzlüdür

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2027 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2027 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Sinop İl, Boyabat İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, PERVANE Mevkii, 1014 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmaz olup, 238,48 m² yüzölçümlü, üzerinde yapı bulunmadığı, bahçe vasfında olduğu ancak imar planı sınırları içerisinde olduğundan arsa olarak değerlendirildiği, belediyenin her türlü hizmetlerniden yararlandığı, düz bir arazi yapısı olduğu, imar planında ayrık nizam 5 kat konut alanına tahsisli olduğu, üzerinde bulunan ağaçların değerinin 6.000 TL olduğu, taşınmaz ile birlikte toplam değerinin 4.775,600,00 TL olduğu rapor edilmiştir.

Adresi : Sinop İli;Boyabat İlçesi Yenimahalle Mahallesi Boyabat / SİNOP

Yüzölçümü : 238,48 m2

İmar Durumu :Dosyasında

Kıymeti : 4.775.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2027 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2027 - 12:01

11/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.