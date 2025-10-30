T.C.

BOZKIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



Sayı :2025/58 Esas

Konu : İlan Metni Hk

27.10.2025

İLAN METNİ

Davacı , FEHMİ ALTUNBAŞ ile Davalı , AYA EL BORJI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Mahkememizce2025/58 esas sayılı dosyasının davalısı 98572175622 kimlik numaralı AYA EL BORJI''nin dava dilekçesinde bildirilen Hamzalar Mahallesi 26666, Sok. No:16 Ahırlı/KONYA adresine dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, davetiyenin bila ikmal iade geldiği, davalının adresinin tespiti için ilgile yerlere müzekkere yazıldığı, Ahırlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından verilen cevapta davalının Ahırlı İlçesinde ikamet etmediği, şahsın taşındığı, Fas' gittiği, Bozkır İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından verilen cevapta, davalının yerleşim yerini gösterir bilgi olmadığı, Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen cevapta, davalıya ait yurt dışı adres bilgisinin bulunmadığı, Rabat Büyükelçiliğine ya tarafından verilen cevapta, davalının Fas vatandaşı olması nedeniyle ülkelerinde bulunup bulanmadığının ve adres bilgilerinin Büyükelçiliğinde araştırılmasının mümkün gözükmediği,davalının UYAP sistemi üzerinden yurt içi adresi ve yurt dışı adres soruşturması yapılmış olup, davalının yurt içi ve yurt dışı adresinin bulunmadığı anlaşılmakla; Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 6100 sayılı HMK'nın 122/1. Maddesine göre, tebliğden itibaren iki hafta içinde aynı Kanun'un 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu, ön inceleme duruşma günü: 24/12/2025 günü saat:10.40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, aksi taktirde HMK'nun 139., 141. ve 150. maddeleri gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesinin ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.