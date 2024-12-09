Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BOZKIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.12.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        BOZKIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO:2024/707

        Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Mustafa ve Fatma'dan olma 01/07/1897 doğumlu muris Osman Danış'an yapılan tüm araştırmalara rağmen yasal mirasçıları belirlenemediğinden müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı ilk tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02135441