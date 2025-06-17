T.C.

BOZOVA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/323 Esas 24.04.2025



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Davacı , SALİH ULUCA ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Karapınar Mahallesi 146/312 Karacaören Mahallesi 107/2 ve 107/3parsel numaralı taşınmazların yanında bulunan 50 dönümlük, tapu harici (köy boşluğu) olan dava konusu taşınmazlardaki yer üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.