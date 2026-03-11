Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.03.2026 - 00:00
        T.C.
        BOZOVA
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/83 Esas
        Konu : Bilgi ve belge

        12.11.2025


        İLAN

        Davacı , BEKİR HALHALLİ ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)davasında Şanlıurfa ili Bozova ilçesi B Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, Akmağara Mahallesi 408 Parsel, A rumuzlu 14.016,80 m2, B rumuzlu 40.541,93 m2, C rumuzlu 42.230,86 m² lik alanlarda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02420438