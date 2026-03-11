T.C.

BOZOVA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/83 Esas

Konu : Bilgi ve belge

12.11.2025



İLAN

Davacı , BEKİR HALHALLİ ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)davasında Şanlıurfa ili Bozova ilçesi B Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, Akmağara Mahallesi 408 Parsel, A rumuzlu 14.016,80 m2, B rumuzlu 40.541,93 m2, C rumuzlu 42.230,86 m² lik alanlarda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.