T.C.

BOZOVA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

14.08.2026

Sayı : 2026/132 Esas



İLAN



Davacılar , PAKİZE YÜCEL, ROHAT YÜCEL, SERHAT YÜCEL ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;



Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Sızan Mahallesi 205 ada 5 parsel sayılı taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.