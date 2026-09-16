T.C. BOZOVA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 16 Eylül 2026 - 23:59
T.C.
BOZOVA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
14.08.2026
Sayı : 2026/132 Esas
İLAN
Davacılar , PAKİZE YÜCEL, ROHAT YÜCEL, SERHAT YÜCEL ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Sızan Mahallesi 205 ada 5 parsel sayılı taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.