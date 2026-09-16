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        T.C. BOZOVA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 23:59
        T.C.
        BOZOVA
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        14.08.2026

        Sayı : 2026/132 Esas


        İLAN


        Davacılar , PAKİZE YÜCEL, ROHAT YÜCEL, SERHAT YÜCEL ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;


        Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Sızan Mahallesi 205 ada 5 parsel sayılı taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02549495