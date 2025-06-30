T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N



DOSYA NO : 2019/377 Esas

KARAR NO : 2025/250

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/04/2025 tarihli ilamı ile sanık Erkan Yemen hakkında Tehdit ve Basit Yaralama suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, dosyada müşteki Muhammed ve Hafıde kızı,HANANE ISTIFHAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile sanık Erkan Yemen'in istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.06.2025