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        T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.06.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/611 Esas

        11.06.2025


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Giresun ili, Bulancak ilçesi Uçarlı Mah.CN:7HN:52 de kayıtlı HAMDİYE AYDİÇ'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden; TMK.33.maddesi gereğince HAMDİYE AYDİÇ'i tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2025/611 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.


        GAİP
        TC KİMLİK NO : 49045015266
        ADI SOYADI : HAMDİYE AYDİÇ
        BABA ADI : HALİL
        ANA ADI : EMİNE
        DOĞUM TARİHİ : 01/07/1901
        DOĞUM YERİ : BULANCAK

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02244048