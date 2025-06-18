T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/611 Esas
11.06.2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Giresun ili, Bulancak ilçesi Uçarlı Mah.CN:7HN:52 de kayıtlı HAMDİYE AYDİÇ'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden; TMK.33.maddesi gereğince HAMDİYE AYDİÇ'i tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2025/611 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 49045015266
ADI SOYADI : HAMDİYE AYDİÇ
BABA ADI : HALİL
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1901
DOĞUM YERİ : BULANCAK