İ L A N

T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/611 Esas

11.06.2025



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Giresun ili, Bulancak ilçesi Uçarlı Mah.CN:7HN:52 de kayıtlı HAMDİYE AYDİÇ'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden; TMK.33.maddesi gereğince HAMDİYE AYDİÇ'i tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2025/611 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.



GAİP

TC KİMLİK NO : 49045015266

ADI SOYADI : HAMDİYE AYDİÇ

BABA ADI : HALİL

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1901

DOĞUM YERİ : BULANCAK