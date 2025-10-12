T.C. BULDAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BULDAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/365 - 366 - 367 - 368 - 369 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin;

1-2025/365 esas sayılı dava dosyasından davalılar Şengül Dağcı ve Ramazan Çoban aleyhine, Denizli ili Buldan ilçesi Yeniçam Mahallesi 101 ada 56 parsel sayılı taşınmazın 89.90 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı,

2-2025/366 esas sayılı dava dosyasından, davalılar Neslihan Güngör ve Fatma Özelci aleyhine, Denizli ili Buldan ilçesi Yeniçam Mahallesi 105 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 1.478,45 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı, 5,29 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı,

3-2025/367 esas sayılı dava dosyasından, davalı Raziye Erol aleyhine, Denizli ili Buldan ilçesi Hasanbeyler Mahallesi 122 ada 79 parsel sayılı taşınmazın 76,21 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı,

4-2025/368 esas sayılı dava dosyasından, davalı Aysel Ünsal aleyhine,Denizli ili Buldan ilçesi Hasanbeyler Mahallesi 120 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 809,14 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı, 5,29 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı,

5-2025/369 esas sayılı dava dosyasından, davalı Serpil Özelçi aleyhine,Denizli ili Buldan ilçesi Hasanbeyler Mahallesi 120 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 4.288,64 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı, 20,46 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı için davacı kurum Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Buldan Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi İLAN OLUNUR. 25.09.2025