T.C. BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/503

KARAR NO:2025/819

Davacılar,MERAL KATIRCIOĞLU,SEMA ÖZÇELİK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen karar davalı Tahsin Erol'a yurt dışında ikamet ettiği adresine tebliğ edilememiş olup, mahkememizce verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-Davanın KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ İLE;Dava konusu; Kayseri İli Bünyan İlçesi Sağlık Mah. 1 ada 16 parsel, İbrahimbey Mah. 524 ada 65 parsel, 524 ada 77 parsel, Yavuzselim Mah. 451 ada 3 parsel, İbrahimbey Mah. 958 ada 12 parsel ve 958 ada 4 parsel sayılı taşınmazların tüm yükümlülükleri ve muhdesatları ile birlikte UMUMA AÇIK, AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATILARAKORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

B-Dava konusu Kayseri İli Bünyan İlçesi İbrahimbey Mah. 955 ada 22 parsel sayılı taşınmaz yönünden feragat nedeniyle DAVANIN REDDİNE,

2-Satış bedelinin dosyada mevcut tapu kaydında ve mirasçılık belgesinde belirtilen orana göre HİSSEDARLARA DAĞITILMASINA,

Dair, gerekçeli kararın usulüne uygun olarak tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.29/04/2026