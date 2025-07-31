T.C.

BURDUR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/202

24/07/2025



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda mülkiyet ve daimi irtifak hakkı talep edilmiş olup;

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a)Mahkememizin 2025/202, 2025/203, 2025/204, 2025/205, 2025/206, 2025/207, 2025/208 , 2025/209, 2025/210, 2025/211 Esas sayılı dosyalarının duruşmasının 14/10/2025 günü saat 10:05 ile 10:50 saatleri arasında 5'er dakika arayla olduğu;

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Dosya Davalı İl/İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Mülkiyet m2 2025/202 İsmail Özcan Burdur/Merkez Çallıca Köyü 137

144 340

95 410,73

759,96 2025/203 Feden Burdur/Merkez Çallıca Köyü 130 258 1.303,83 2025/204 Atılgan Hüseyin Sönmez Burdur/Merkez Çallıca Köyü 166 47 1.658,14 2025/205 Necip Albayrak Burdur/Merkez Çallıca Köyü 136 18 528,68 2025/206 Azime Bilkay

Hamdi Matır Burdur/Merkez Çallıca Köyü 138

167

130 196

77

188 359,50

274,78

534,66 2025/207 Mehmet Ali Çiçek Burdur/Merkez Çallıca Köyü 133 78 782,09 2025/208 Ali İhsan Akca

Ayşeli Göçer

Ayşeli Oflaz

Emine Savaş

Fevzi Akça

Hasan Hüseyin Akça

Hüseyin Akça

İbrahim Akca

Keziban Gürcan

Mehmet Akça

Nezire Esen

Şerife Aygün

Vedat Akça

Zehra Kartal

Zeynep Akca Burdur/Merkez Çallıca Köyü 166 55 481,89 2025/209 Ahmet Kazan

Arzı Aydoğdu

Ayşe Çelik

Ayşe Kazan

Erol Kazan

Hatice Coşkun

Hurşit Göçer

İbrahim Yılmaz

Keziban Çevik

Mehmet Kazan

Mehmet Kazan

Mehmet Kazan

Mehmet Yılmaz

Musa Kazan

Sultan Kazan

Veli Kazan

Veli Dede Göçer

Yaşar Kazan

Zeynep Özgün Burdur/Merkez Çallıca Köyü 133 128 736,93 2025/210 Ali Çiçek

Dudu Kara

Duygu Çiçek

Fatma Çiçek

Gülsüm Çiçek

Hatice Saruhan

Murat Çiçek

Ramazan Çiçek

Ramazan Çiçek Burdur/Merkez Çallıca Köyü 153

137 136

330 1.861,07

491,25 2025/211 Arif Dündar

Fatma Saçar

Gülperi Çetinkaya

Gülsüm Saçar

Halil İbrahim Saçar

İlkay Bakır

İzzet Dündar

Mehmet Saçar

Nazim Saçar

Nurettin Saçar

Nurten Bakır

Osman Bakır

Osman Saçar

Sıddıka İşci

Şenay Ersoy

Şerife Dal

Veli Saçar

Zahide Yıldız Burdur/Merkez Çallıca Köyü 130 256 1.468,67