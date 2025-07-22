T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/209 Esas



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Tahtacı Mahallesi 149 ada 9 parsel sayılı taşınmazlar



MEVKİİ : Deliktaş

PAFTA NO :

ADA NO : 149

PARSEL NO : 9

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 21427,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Serbülent Gökhan Beyaz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

1-Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/209 Esas sayısında dava açılmıştır.

2-Malikler ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

3-Husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

4-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

5-Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Davanın duruşmasının 16.09.2025 tarihinde saat 09:35'de yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.09.07.2025