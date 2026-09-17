T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/136 Esas

DAVALILAR : 1- HALİT GÖZÜNER

2- NURCAN KAPLAN



Mahkememiz dosyasında davalılar Halit Gözüner ve Nurcan Kaplan'ın adresine ulaşılamamışolduğundan ilanen tebliğine karar verilmiş olduğu anlaşılmakla, dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu 322 ada 45 parsel sayılı taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki davalılar adına kayıtlı muhdesat şerhlerinin Türk Medeni Kanunu'nun 1025. maddesi uyarınca terkin edilmesini, kararın tapu müdürlüğüne tebliğ edilerek şerhlerin kütükten silinmesi talepli dava açılmış, HMK' nın 122-126-128-129 ve 131.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve her bir davacı için ayrıposta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi tebliğ tarihindenitibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize bildirmeniz, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.