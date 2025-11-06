T.C. BURHANİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BURHANİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/576 Esas

DAVACI : GÜLTEN KOCABIYIK TC No:19768490688

DAVALI : ZARİFE KARAKÜL 21427631714 TC Kimlik numaralı ve diğer davalılar.



Davacı tarafından aleyhinize açılan hissedarı bulunduğunuz Balıkesir ili, Gömeç ilçesi, 3612 parselde kayıtlı zeytinlik vasfındaki taşınmaz ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesi, Kocacami Mahallesi, 151 ada 36 parselde bulunan taşınmaza ilişkin Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesi ve tensip zaptı dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 31/03/2026 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.