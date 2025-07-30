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        T.C. BURSA 1. İŞ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 31.07.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        BURSA
        1. İŞ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
        ESAS SAYISI : 2018/290 Esas


        BİRLEŞEN DOSYA DAVALISI DİLEK ERTEKİN
        KOSOVA MAHALLESİ 5338 SK. NO:14KONAK/İZMİR


        Yukarıda yazılı mahkememiz dosyasında birleşen dosya davalısı Dilek ERTEKİN'e birleşen dosya ve iş bu dosya dava dilekçesi ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verildiğinden;
        Davacı Ümmügülsüm KARAARSLAN, 15/06/2006-14/06/2013 tarihleri arasında Bursa Hamdi Çalış İlköğretim Okulunda Nazife Sönmezay, Turgay GÖKCAY ve Dilek ERTEKİN adlı taşeron şirketleri yanında çalışığını ve sigortalarını bildirilmediğine ilişkin dava dilekçesi ve 21.10.2025 tarih 11:10'a gün verilmiş duruşma zaptının tebliği ile duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır bulunması/vekil ile temsil ettirilmesi ilan olunur. 11.07.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02269422