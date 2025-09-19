İLAN



T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/282

Davacı EGM Hukuk Müşavirliği tarafından aleyhinize açılan Rücuen Tazminat davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce yapılan adres araştırmalarından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı tarafından gönderilen dava dilekçesinde özetle; 17/06/2021 tarihinde yasa dışı gösteri yapan gruba müdahale esnasında gerçekleştirilen saldırı neticesine dava dışı emniyet amiri Mustafa Akıncı'nın yaralandığını, yaralanma neticesinde 29/11/2023 tarihinde24.215,31 TL nakdi tazminat ödendiğini, bu nedenle 24.215,31 TL'nin 29/11/2023 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş olup; işbu ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, yine bu süre içerisinde mahkemeye başvurarak ek süre talep edebileceğiniz ve süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız hususları ve duruşma günü; 15/01/2026 günü saat 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulanmanız,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz halinde ve diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu davalı AliRıza ve Dilşah oğlu, 1978 doğumlu,Köksal Söylemez'e dava dilekçesi ve duruşma zaptının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.