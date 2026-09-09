T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/492

Davacılar Emrah Zengin ve arkadaşları tarafından davalılar Ümit Sevinç ve arkadaşlarıaleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında; Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi 7445 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Güneştepe Mahallesi 3. Yaldız Sokak No: 88 Osmangazi/Bursa adresindeki 4 katlı binanın muhdesatınındavacılar tarafından yapıldığının tespitine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş olup; davalı Necati ve Melahat oğlu, 22/08/1963 doğumlu ÜMİT SEVİNÇ'in adresine tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından;HMK’nın 122. ve 127. maddeleri uyarınca 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, yine bu süre içerisinde mahkemeye başvurarak ek süre talep edebileceğiniz ve süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız hususları dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçmek üzere davalı ÜMİT SEVİNÇ'e ilanen tebliğ olunur.