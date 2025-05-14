T.C. BURSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BURSA

2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İLAN

DOSYA NO : 2021/478 Esas

DAVALILAR : 1-Engin BARIŞ-16288783092-600 Wındsor Oaks Blvd. Apt. 731 Vırgınıa Beach 23452 9988 Amerika Birleşik Devletleri

2-Tarık YİĞİT-38515019620-76 Prınceton Rd Pıscataway, Nj 08854 9988 Amerika Birleşik Devletleri



Davacı Milli Savunma Bakanlığı ile Davalılar Engin BARIŞ, Tarık YİĞİT arasında Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında verilen karar gereğince;

Mahkememizin 13.06.2023 tarih ve 2021/478 Esas, 2023/307 Karar sayılı ilamında; "Davanın kabulü ile 4.172,97-TL ve 139.856,06 Amerikan Doları'nın işlemiş ve işleyecek faizi ile birlikte, (Amerikan Doları cinsi alacak için 06.01.2017 tarihinden itibaren işlemiş ve fiili geri ödeme tarihine kadar işleyecek ve bu tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru uygulanmak suretiyle bulunacak TL. karşılığına uygulanacak yasal faizi ile birlikte, Türk Lirası cinsi alacak için ise 06.01.2017 tarihinden itibaren işlemiş ve fiili geri ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte) davalılar Engin Barış ve Tarık Yiğit'den (Davalı Tarık Yiğit yönünden 100.000,00 TL ile sınırlı olmak kaydıyla)müşterek ve müteselsilen tahsiline" karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyası karara çıkmış olup, belirtilen adresten ayrıldığınız ve yapılan araştırmalarda da adresinize ulaşılamadığından tarafınıza tebligat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar evrakı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.