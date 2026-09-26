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        T.C. BURSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 23:45
        İ L A N
        T.C. BURSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/158 Esas
        Konu : Gaiplik İlanı.

        İLAN

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileBURSA ÇEVRE ŞEHIRCILIK VE İKLIM DEĞIŞIKLIĞI İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davaya konu Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mh. 7178 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın maliki Ölü Kerim Mirasçıları ile ilgili TMK 588 maddesi gereğince; taşınmazın paydaşları veya mirasçılarının TMK 33/2 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize başvurmadıkları takdirde ve taşınmazın paydaşları veya mirasçıları tespit edilemediğinde Ölü Kerim Mirasçıları'nın gaipliğine karar verileceği, taşınmaz ile ilgili olarak Ölü Kerim Mirasçıları'na kayyum olarak atanan Bursa Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürü'nün kayyumluk görevinin sonlandırılmasına karar verileceği, Ölü Kerim Mirasçıları'nın mirasının Maliye Hazinesine intikaline karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02557769