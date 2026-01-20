T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/839 Esas

DAVALI : İSMAİL HATİP Ataevler Mahallesi Eğitim (230) Sokak No 21 İç Kapı No 38Nilüfer/ BURSA



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce aldırılan 22/09/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Asıl borçlu dava dışı Hatip Amb. Oto. Gayr. Gıda Teks. Turizm Ve san. Tic. Ltd.Şti.İle davacı banka arasındadüzenlenen 09.06.2022 tarihli Genel Kredi Sözleşmesinde davalının takip tarihi itibariyle 114.863,05 TL borçlu olduğu, 21.072,98TL borçlu olduğu, davalının birleşen takip tarihi itibariyle 74.190,66TL borçlu olduğu tespit edilmiş olup. Mahkememizce alınan bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.