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        T.C. BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 23:50

        T.C.

        BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/1809 Esas


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        Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Murat Aktay ve Suat Özdemir'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma 17.12.2026 günü saat 09:30'da yapılacaktır.Dava konusu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Bahar Mahallesi, 7817 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine ilişkin davada taşınmaz maliklerinden Erol oğlu 1982 doğumlu SUAT ÖZDEMİR ile Halil İbrahim oğlu 1980 doğumlu MURAT AKTAY'ın HMK 129. maddesine uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK 114 maddesi uyarınca ilk itirazlarını yapılabileceği, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, belirli gün ve saatte bizzat duruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmediği takdirde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02512809