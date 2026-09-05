T.C.

BURSA

6. AİLE MAHKEMESİ



Sayı :2026/162 Esas

17.07.2026

İLAN Davacı , EMRAH IŞIK ileDavalı , IMAN GLOOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

IMAN GLOOVA'nın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup,



Davacı dava dilekçesinde; davalı ile 2022 yılında evlendiklerini, davalının Türkiye'de yaşamaya alışamaması, adaptasyon sorunu çekmesi nedeniyle evlilik birliğinin kurulamadığını beyan ederek davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir. Davalı IMAN GLOOVA iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılır, HMK 122,126,129 md. leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesinive tanık dahil tüm delillerinizi2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği, (HMK 136MD. ) hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

DAVALI : IMAN GLOOVA -

Eğitim Mah. Teyyareci Mehmet Ali Cad. No:257 İç Kapı No:6 Yıldırım/BURSA ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, TAULAN ve oğlu/kızı, dogumlu,