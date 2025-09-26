Habertürk
        T.C. BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.09.2025 - 00:00
        T.C.
        BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        2016/296 Esas

        İLAN METNİ

        Davacı ABDURRAHMAN BULUT ile Davalılar ABDULKADİR BULUT v.d. arasında mahkememizde görülmekte olan muhtesatın tespiti davası neticesinde; 18/10/2024 gün, 2016/296 E., 2024/511 K. Sayılı kararımızla davanın reddine karar verilmiş olup Davalılar Abdulkadir BULUT ve Abdulkerim BULUT'un adresleri meçhul olduğundan hüküm özeti işbu davalılara ilanen tebliğ olunur.

