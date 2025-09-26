T.C.

BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



2016/296 Esas



İLAN METNİ

Davacı ABDURRAHMAN BULUT ile Davalılar ABDULKADİR BULUT v.d. arasında mahkememizde görülmekte olan muhtesatın tespiti davası neticesinde; 18/10/2024 gün, 2016/296 E., 2024/511 K. Sayılı kararımızla davanın reddine karar verilmiş olup Davalılar Abdulkadir BULUT ve Abdulkerim BULUT'un adresleri meçhul olduğundan hüküm özeti işbu davalılara ilanen tebliğ olunur.