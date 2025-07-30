İ L A N



T.C.

BURSA

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2024/413 Esas

DAVACI : Maliye Hazinesi

DAVALI : Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ( Veli Kızı Saide H., Mehmet Kızı Selime, Hüseyin Oğlu Memiş ve Hüseyin Oğlu Hamdi Kayyımı)



Dava konusu Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesinde bulunan 228 ada, 16 parsel sayılı 350,14 m² yüzölçümlü taşınmazın hissedarlarından, Veli Kızı Saide H., Mehmet Kızı Selime, Hüseyin Oğlu Memiş ve Hüseyin Oğlu Hamdi'ye Bursa Defterdarının kayyım tayin edildiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçtiği iddia edilerek TMK'nun 588 maddesi gereğince gaipliğine, mirasının devlete intikaline, Bursa Defterdarının kayyımlık görevinin kaldırılmasına karar verilmesi talebiyle dava açılmış olmakla,

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz hissedarlarından Veli Kızı Saide H., Mehmet Kızı Selime, Hüseyin Oğlu Memiş ve Hüseyin Oğlu Hamdi hakkında bilgisi olanların veya taşınmazda hakkında hak iddiasında bulunanların delil ve belgeleri ile birlikte, son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkememize müracaat etmeleri veya Bursa Bölge Adliye Binası A Blok 3. Kat Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 04/11/2025 günü saat 09:15'de yapılacak duruşmada hazır bulunmaları ilan olunur. 25/07/2025