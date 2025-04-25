Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/33 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/33 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, SELÇUKGAZİ Mahalle/Köy, Kuyucuk Mevkii, 156 Ada, 1 Parsel, BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE: Özetle; Osmangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Mahallesi, 156 ada, 1 nolu parselde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Kısmen Orman ve Kısmen Diğer Tarım Alanları İçerisinde kalmakta olduğu belirtilmektedir. ZEYTİNLİK ‘’ vasıflı parseldir. Parselin kadastro yolu bulunmamakta olup fiili durumda ise parseller içerinden geçen fiili olarak kullanılan bir yol bulunmakta olup kadastro yolu değildir. Parselin cephelerinde de benzer nitelikte tarım arazileri ile orman arazisi bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Çevre Yolunun doğu istikametine doğru kuş uçuşu 600 m mesafede yer almaktadır. Parsel topografik yapısı itibari ile orta eğimli arazi yapısına sahip olup parselin tarım amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Parsel içerisinde verim çağında kapama zeytin ağaçları bulunmakta olup ağaçlar taşınmazın değerinde dahil edilmiştir. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz; Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Taşınmazın en yakın yerleşim yerine uzaklığı 1250 m dir. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına ekli bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

Adresi : 156 Ada 1 Parsel Kuyucuk Mevkii Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 12.622,69 m2

İmar Durumu :1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Kısmen Orman ve Kısmen Diğer Tarım Alanları İçerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 5.049.076,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:07

22/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.