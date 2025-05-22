T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
BURSA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/960 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/960 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|İli
|: Bursa
|Yüzölçümü
|: 119,68 m2
|İlçesi
|: Yıldırım
|Ana Taş. Nitelik
|: ---
|Mahalle Adı
|: Şükraniye
|Blok/Kat/Giriş - B.B. No.
|: ---
|Mevkii
|: ---
|Arsa Pay/Payda
|: ---
|Ada/Parsel
|: 3677 Ada, 4 Parsel
|Bağ. Böl. Niteliği
|: Avlulu Üç Katlı Kargir Ev (1/1 Hissesi Satışa Konudur)
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:15 Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 14:15 Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 14:15
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.