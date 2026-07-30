Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/354 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/354 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

1.1-Taşınmazın Tapu Kaydı:Osmangazi Tapu Müdürlüğü’nün taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4736 ada, 5 nolu parselde, 417,19 m² tapu alanlı, 352 / 2299 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği ASMA KATLI DÜKKAN olan, Zemin ve Asma Kat, 14 nolu bağımsız bölümün tamamı Mu***** AK****: Mu****** Oğluna (Tesis Sebebi: Satış:10/02/2000)ait olduğu belirtilmektedir.Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı: 07/12/1999Beyan; KORUNMASI GEREKLI KÜLTÜR VARLIGIDIR Beyan; 3.DERECE ARKEOLOJIK SIT ALANINDA KALMAKTADIR İlk Ruhsat Tarihi 31/12/1995 olduğu belirtilmiştir. Osmangazi Belediyesi E-Belediye sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Osmangazi Mahallesi, Ortapazar Caddesinin 2026 yılı arsa rayiç bedelinin 10.688,73 TL olduğu tespit edilmiştir.1.3-Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, Ortapazar Caddesi, Akarsu Apartmanı, No:61-63 B, Osmangazi adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok; Zemin Kat, Asma Kat ve 5 Normal Kat olmak üzere toplam 7 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.14 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde;Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre taşınmazın toplam net kullanım alanı yaklaşık 182,26 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 191,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Asma Katlı Dükkân nitelikli taşınmazının zemin katı kurumsal market tarafından market alanı olarak kullanılmakta olup komşu parseldeki zemin kattaki dükkân ile aralarındaki duvarın kaldırılarak market alanının büyütülerek kullanıldığı belirlenmiştir. Katlar arası merdivenin kaldırılarak asma katın ayrı şekilde kullanıldığı belirlenmiştir. Taşınmazın zeminleri paledyen mermer kaplama olup duvarları sıva üzeri boyalıdır. Asma kat alanının pencereleri camlı pvc profildir. Dükkân alanı cephelerinde camlı alüminyum vitrin cam uygulaması bulunmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı demir kapıdır. Taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta olup yola cepheli durumdadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle bitişik nizam 5-7 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Ortapazar Caddesine cephe, Devlet Hastanesine 125 m ve Hasta Yurdu Caddesine ise 195 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 1,25 km uzaklıkta bulunmaktadır.1.4-Taşınmazın Kıymeti:Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir.4736 Ada; 5 Parsel; 14 Nolu Bağımsız Bölümün Kıymeti; 12.500.000,00 TL ( Onikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası ) Yüzölçümü : 417,19 m2 Arsa Payı : 352/2299 Kıymeti : 12.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:09 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:09 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.