Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/701 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/701 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:



"Bu yazılanlar özet bilgidir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi -

Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."



Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeniceabat Mahallesi, 4108 ada 4 parsel numaralı tapu kayıtlarında "Tarla" vasfıyla kayıtlı gayrimenkuldür. Taşınmaz mahalle merkezine yakın olup güneydoğusunda konumlanmıştır.

Taşınmaz; 21.038,15 m² alanlı arsa yüz ölçümüne sahip tapu kayıtlarında Tarla vasfıyla kayıtlı gayrimenkuldür. Taşınmaz parseli hafif eğimlibir arazi yapısına sahip olup kırık köşeli yamuğa benzer bir geometrik forma sahiptir. Parselin etrafında herhangi bir çevreleyici unsur bulunmamaktadır.Parsel üzerinde üzerinde meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz 1.Gedik Sokağa doğusundan cephelidir.

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeniceabat Mahallesi hudutları dâhilinde yer alan Tarla vasıflı 21.038,15 m² yüzölçümüne sahip 4108 ada 4 parselin halihazırdaki kullanım durumu dikkate alındığında taşınmazın mevcut alan ve mevcut durumuna göretamamına; tarla değeri olarak 40.000.000.-TL (Kırkmilyon Türk Lirası ) olarak tespit ve takdir edilmiştir.

Ayrıntılar satış ilanında mevcut olup satışa iştirak edenlerin şartnameyi satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Adresi: Yeniceabat Mahallesi, 4108 ada 4parsel Osmangazi/BURSA

Kıymeti : 40.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 11:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.