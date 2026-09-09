Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/52 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 6244 Ada 36 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 258,22 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Panayır Mahallesi 2. Fındıklı Sokak No:13 Osmangazi/BURSA adresindedir.Parsel üzerinde tek katlı betonarme karkas nitelikte bina bulunmaktadır. Binanın inşaat alanı 88,51 m2 dir.Bina içerisinde 1 adet mesken bulunmaktadır. Mesken antre, hol, 2 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 6244 Ada 36 Parsel Yüzölçümü : 258,22 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 5 metre ön bahçe mesafeli 3 katlı bitişik nizam konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 5.441.238,80 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:55 Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:55 Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.