T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ
Giriş: 28 Eylül 2026 - 23:45
Örnek No:54*
T.C.
BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/162 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/162 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/162 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|9.650.000,00
|1
|Taşıt
|16M0475 Plakalı , 2012 Model , KARSAN Marka , J9 Tipli , 1694908 Motor No'lu , NLNKVM2B000007316 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 16M0475 Plakalı KARSAN Marka Beyaz Minibüsün TAMAMI ve PLAKASI birlikte satılacaktır. İlgili minibüs Soğanlı hattında çalışmakta olup, ihale alıcısının ruhsat ve vergi açılışı ile minibüsçüler odasına kayıt yaptırması gerekmektedir. SATIŞ BEDELİNİN %1,5'u ÜZERİNDEN %20 KDV ALINACAKTIR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2026 - 11:04
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|9.250.000,00
|1
|Taşıt
|16M00286 Plakalı , 2015 Model , BMC Marka , SLF M32 Tipli , ISB67E5285B57005542 Motor No'lu , NMC285LKBLB700187 Şasi No'lu , Rengi Yeşil , 16M00286 Plakalı BMC Marka PROCITY 285 Model Otobüsün ve plakanın 1/2 hissesi satılacaktır.
SATIŞ BEDELİNİN %13,5(ARAÇ BEDELİ) ÜZERİNDEN %20 KDV ALINACAKTIR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:04 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 12:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 12:04 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 12:04