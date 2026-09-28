Örnek No:54*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/162 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/162 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 9.650.000,00 1 Taşıt 16M0475 Plakalı , 2012 Model , KARSAN Marka , J9 Tipli , 1694908 Motor No'lu , NLNKVM2B000007316 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 16M0475 Plakalı KARSAN Marka Beyaz Minibüsün TAMAMI ve PLAKASI birlikte satılacaktır. İlgili minibüs Soğanlı hattında çalışmakta olup, ihale alıcısının ruhsat ve vergi açılışı ile minibüsçüler odasına kayıt yaptırması gerekmektedir. SATIŞ BEDELİNİN %1,5'u ÜZERİNDEN %20 KDV ALINACAKTIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2026 - 11:04

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 9.250.000,00 1 Taşıt 16M00286 Plakalı , 2015 Model , BMC Marka , SLF M32 Tipli , ISB67E5285B57005542 Motor No'lu , NMC285LKBLB700187 Şasi No'lu , Rengi Yeşil , 16M00286 Plakalı BMC Marka PROCITY 285 Model Otobüsün ve plakanın 1/2 hissesi satılacaktır.

SATIŞ BEDELİNİN %13,5(ARAÇ BEDELİ) ÜZERİNDEN %20 KDV ALINACAKTIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:04 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 12:04 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 12:04