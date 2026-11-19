Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/244 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/244 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi 2184 Ada 17 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Altı Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" olan 169,74 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 100/1140 arsa paylı 1. Kattaki Kat Mülkiyetli 3 bağımsız bölüm numaralı Mesken Vasıflı taşınmaz Elmasbahçeler Mahallesi Gazlı Sokak No:2 Daire:3 Osmangazi/BURSA adresindedir. Satışı istenen 3 nolu bağımsız bölümün bulunduğu bina Zemin Kat + 4 Normal Kat+Çatı Katından oluşmakta olan betonarme karkas niteliğinde bir binadır. Binada her katta 2 bağımsız bölüm olmak üzere toplam konut vasıflı 10 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada asansör vardır. Bina yaklaşık 10 yıllıktır. Satışı istenen 3 bağımsız bölüm numaralı daire hol, antre, salon, 2 oda, 1 çamaşır odası, mutfak,banyo ve 1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dairenin brüt alanı 106,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi :Bursa İli Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi 2184 Ada 17 Parsel 3 Bb Yüzölçümü: 169,74 m2 Arsa Payı : 100/1140 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planıkapsamında bitişik nizam 5 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 4.500.000,00 TL KDV : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:21 Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 10:21 Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 10:21

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi 2184 Ada 17 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Altı Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" olan 169,74 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 110/1140 arsa paylı 2. Kattaki Kat Mülkiyetli 5 bağımsız bölüm numaralı Mesken Vasıflı taşınmaz Elmasbahçeler Mahallesi Gazlı Sokak No:2 Daire:5 Osmangazi/BURSA adresindedir. Satışı istenen 5 nolu bağımsız bölümün bulunduğu bina Zemin Kat + 4 Normal Kat +Çatı Katından oluşmakta olan betonarme karkas niteliğinde bir binadır. Binada her katta 2 bağımsız bölüm olmak üzere toplam konut vasıflı 10 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada asansör vardır. Bina yaklaşık 10 yıllıktır. Satışı istenen 5 bağımsız bölüm numaralı daire hol, antre, salon, 2 oda, 1 çamaşır odası, mutfak,banyo ve 1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dairenin brüt alanı 106,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi 2184 Ada 17 Parsel 5 Bb Yüzölçümü : 169,74 m2 Arsa Payı: 110/1140 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planıkapsamında bitişik nizam 5 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 4.750.000,00 TL KDV : %1 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:21 Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 11:21 Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 11:21

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi 2184 Ada 17 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Altı Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" olan 169,74 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 110/1140 arsa paylı 3. Kattaki Kat Mülkiyetli 7 bağımsız bölüm numaralı Mesken Vasıflı taşınmaz Elmasbahçeler Mahallesi Gazlı Sokak No:2 Daire:7 Osmangazi/BURSA adresindedir. Satışı istenen 7 nolu bağımsız bölümün bulunduğu bina Zemin Kat + 4 Normal Kat +Çatı Katından oluşmakta olan betonarme karkas niteliğinde bir binadır. Binada her katta 2 bağımsız bölüm olmak üzere toplam konut vasıflı 10 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada asansör vardır. Bina yaklaşık 10 yıllıktır. Satışı istenen 7 bağımsız bölüm numaralı daire hol, antre, salon, 2 oda, 1 çamaşır odası, mutfak,banyo ve 1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dairenin brüt alanı 106,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi 2184 Ada 17 Parsel 7 Bb Yüzölçümü : 169,74 m2 Arsa Payı : 110/1140 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planıkapsamında bitişik nizam 5 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 5.000.000,00 TL KDV : %1 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 12:21 Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 12:21 Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 12:21

Satış Memuru-278865 (e-imzalıdır)