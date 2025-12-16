Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/38 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 554 Ada 3 Parsel sayılı tapudaki vasfı "Arsası Olan Ev" olan 466,11 m2lik taşınmazın keşif gününde adreste yapılan incelemesinde; taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı boş arsa vasfında olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaza ulaşım kolay olup özel araç ve toplu taşıma vasıtalarıyla ulaşım sağlanmaktadır. Satışa konu taşınmazın konumunda bitişik ve ayrık nizam yapılaşma mevcut olup okul market, sağlık ocağı, park, hastane, cami, alışveriş merkezi gibi tesislere yakın olduğu belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 554 Ada 3 Parsel Yüzölçümü : 466,11 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planında konut alanında kaldığı belirtilmiştir. Kıymeti: 12.000.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Üzerindeki bina 13.81m2 yola tecavüzlüdür. 17/05/1993 Y:2810

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:01

15/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.