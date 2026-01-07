Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/125 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/125 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi (Laleli Sokak Bina No:7 ve Bina No:9) 543 ada 16 parseldekayıtlı bulunan ve tapuda ana taşınmaz niteliği "Avlulu Ev" olan 273,54 m² yüzölçümündeki taşınmaza yönelik inceleme ve belirlemeler sonucu tespite konu Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa 543 ada 16 parselde kâin taşınmaza yönelik yapılan inceleme ve belirlemeler sonucunda taşınmaz üzerinde iki adet tek katlı meken özellikli yapı bulunduğu; yığma tarzda yapılmış olan yapılardan 7 kapı numaralı olan yapının 1 oda, 1 salon (Amerikan mutfaklı), banyo-wc ve kiler bölümlerinden oluştuğu; 9 kapı numaralı olan yapının sofa, 3 oda, mutfak, wc ve banyodan oluştuğu; yapı çatısının metal profillerle yükseltilmiş çatı olarak yapılı olduğu; yapılardan 7 kapı numaralı yapının yola cepheli olduğu gözlemlenmiştir. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi 543 Ada 16 Parsel Yüzölçümü : 273,54 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Kestel Revizyon Uygulama İmar Planında konut Alanında bulunmakta olup,bitişik nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti: 7.329.315,21 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:01

06/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.