T.C.

BURSA

37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLÂN



ESAS NO : 2022/865

KARAR NO: 2025/763

Mahkememizin 18.09.2025 tarih ve 2022/865 Esas, 2025/763 sayılı Kararı ile 99*******04 T.C.kimlik numaralı, bilinen son yerleşim yeri adresi Reşitpaşa Mahallesi Muhtarlar Sokak No:19/2 Sarıyer/İSTANBUL olan, sanık Atajan ACHYLOV hakkında "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan yapılan yargılama neticesinde 4 yıl 2 ay hapis ve 8.320,00 TL adli para cezası kararı verilmiş olup, Tüm araştırmalara rağmen sanık Atajan ACHYLOV'a kararın tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalıkyasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.