T.C. BURSA 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BURSA 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İLAN

DOSYA NO : 2024/1 Esas

KARAR NO : 2026/84 Karar



Mahkememizin 10/02/2026 tarih ve 2024/1 Esas 2026/84 Karar sayılı dosyasında sanık REZVAN HOSSEIN HATAMINEJAD (Kamel ve Nour Jahan oğlu, 19/01/1978 doğumlu) hakkında Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma ve İftira suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildiği, sanık hakkında yargılama aşamasında yakalama kararı bulunduğu, ancak yakalanıp ifadesinin alınamadığı ve adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;

1-Adı geçen sanık REZVAN HOSSEIN HATAMINEJAD'a 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde Kanun Yoluna Başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 10.04.2026